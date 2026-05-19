Школьница из Воскресенска победила на областном конкурсе кадетов

Региональные соревнования «Кадет года» проходили с октября по май. В конкурсе приняли участие свыше 180 кадетов из 46 общеобразовательных организаций и 26 муниципалитетов Подмосковья.

Соревнования проходили в четыре тура в очном и дистанционном форматах. Жюри оценивало личные достижения участников, физическую и творческую подготовку, эссе и защиту проекта. Кроме того, обязательным этапом стали бальные танцы: для младших групп — большой фигурный вальс и падеграс, для старшеклассников — вальс и русский лирический танец.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоялась в Московской областной думе 18 мая. В возрастной категории среди пятых-шестых классов первое место заняла Василиса Баскакова из Воскресенской кадетской школы, доказав высокий уровень подготовки образовательного учреждения.