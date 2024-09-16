Школьница из Солнечногорска выступила на конкурсе «Большая перемена»

Ученица школы № 4 София Аколелова приняла участие в полуфинале всероссийского конкурса «Большая перемена». Он прошел в Липецкой области и собрал порядка 1,5 тысячи школьников и студентов колледжей из 18 регионов страны.

София успешно прошла отбор и приняла участие в пятидневной полуфинальной программе. Она включала как образовательные элементы — лекции, тренинги и мастер-классы, так и соревновательную часть. Участники работали над кейсами от организаторов и защищали свои проекты. Конкурсные этапы были приурочены к Году семьи. Результаты полуфинала будут объявлены в конце сентября.

«Ранее София Аколелова победила во всероссийском этапе олимпиады „Агронаука, технологии, развитие, инновации“ и конкурсном отборе проекта „Университетские смены“, по результатам которого на 10 дней стала студентом одного из ведущих вузов страны — Российского аграрного университета имени Тимирязева. Также она ведет активную волонтерскую деятельность. Мы гордимся Софией и желаем ей успехов», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Финал «Большой перемены» для школьников пройдет в Международном детском центре «Артек» в октябре. Главный приз составит миллион рублей, а педагоги, подготовившие победителей, получат вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является крупнейшим проектом для детей и подростков в России. Он проводится с 2021 года в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке «Движения Первых», Росмолодежи и платформы «Россия — страна возможностей».

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