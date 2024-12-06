Школьница из Солнечногорска вошла в состав «Совета Первых» Подмосковья

Региональная конференция «Движения Первых» Московской области, объединившая более 600 участников, прошла в Доме культуры «Балашиха». Активистка «Движения Первых» из Солнечногорска, председатель «Совета Первых» лицея № 1 имени Александра Блока Дарина Лизунова вошла в состав регионального «Совета Первых» Московской области.

Специалисты из «Движения Первых», активисты, советники по воспитанию, представители министерств и родительского сообщества собрались для обсуждения результатов работы и планов на следующий год.

Совет в «Движении Первых» является высшим органом детского самоуправления. Активисты, которые входят в его состав, становятся олицетворением ценностей движения и играют ключевую роль в его популяризации в регионе.

«„Движение Первых“ Московской области насчитывает более 344 тысяч участников, в регионе функционирует 1,1 тысячи первичных отделений, в том числе на базе всех молодежных центров. Для ребят доступно 12 направлений, по которым они могут развиваться: от волонтерства, экологии и медиа, до науки и творчества. „Первые“ — крутая организация, которая дает множество возможностей для самореализации. Это все важно и обязательно пригодится в будущем», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.