Школьница из Солнечногорска вошла в состав совета «Движения Первых»

Председатель совета Первых лицея № 1 имени Александра Блока, волонтер и юнармеец Дарина Лизунова из Солнечногорска вошла в состав регионального совета «Движения Первых». Школьница претендует представлять Московскую область в федеральном совете Первых — она прошла серьезный отборочный тур и подготовила агитационную программу.

Выборы состоятся 5 декабря на региональной конференции в Балашихе, где также будет избран председатель регионального совета.

«Меня вдохновляет заниматься активистской деятельностью желание помочь людям и внести позитивные изменения в наше общество. Я уверена, что даже небольшие усилия могут привести к значительным результатам, и каждый из нас способен сделать мир лучше», — поделилась Дарина Лизунова.

Девушка имеет множество достижений. Она является финалисткой конкурса «Лидеры Подмосковья», обладательницей аттестата особого образца с отличием и медали «За заслуги в юнармейском движении». Дарина активно участвовала в волонтерских проектах, включая крупнейший международный фестиваль «Движения Первых» на выставке-форуме «Россия». Во время тематической смены в лагере Литвиново ей удалось пообщаться с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Кроме того, Дарина разрабатывает два проекта: «КВН Первых. Связь поколений» и мобильное приложение для поддержки активистов.

«У Дарины активная жизненная позиция. Она целеустремленная и уже достигла многого в свои 15 лет. Я желаю ей продолжать двигаться вперед и достойно представлять Солнечногорск на всех уровнях», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

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