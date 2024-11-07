Школьница из Шатуры победила на всероссийском чемпионате по гончарному делу

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Шатура

Конкурс «ЮниорМастерс. Креатив» проходил в три этапа. В нем участвовали дети и подростки  в возрасте от 10 до 17 лет, которые связывают свое будущее с креативной индустрией.

Ученица 10-го класса лицея Василиса Калуцкая из Шатуры стала победительницей чемпионата в номинации «Гончарное дело». Профессиональное жюри высоко оценила работу юного мастера, уровень ее подготовки, красоту изделий и смелые решения.

Василису Калуцкую наградили путевкой в международный детский центр «Артек». Она будет участницей смены «Рождественские сказки», которая начнется 30 декабря.

Школьница занимается гончарным искусством под руководством Екатерины Козловой из «Домика мастера» в Шатуре. Воспитанники мастерской регулярно добиваются высоких результатов на профессиональных конкурсах.

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