Школьница из Серпуховского округа получила Гран-при на международном форуме

Ученица «БиоТех-Пущино» Алтана Манджиева завоевала Гран-при имени Е. А. Нинбурга на международной конференции. Ее исследование композитного материала на основе бактериальной целлюлозы также отмечено специальным дипломом компании BIOCAD.

Проект Алтаны посвящен созданию композита для трехмерного культивирования опухолевых клеток. Свою работу школьница представила в секции биологии. Жюри признало ее выступление лучшим среди всех участников. Этому успеху предшествовало участие в других конференциях разного уровня. Подготовкой юного исследователя занимались два наставника: Анастасия Шишпаренок из ФГБНУ ИБМХ и педагог «БиоТех-Пущино» Елена Видягина.

Сам форум объединил школьные доклады, дискуссии и лекции ученых. Слушатели могли выбрать секции физики, математики, биологии, информатики, истории и литературы.

«Я очень благодарна моим наставникам. Их поддержка и вера в меня помогли дойти до этого результата. Награда стала неожиданностью, но очень приятной», — сказала Алтана Манджиева.

Дипломы такого уровня учитываются при поступлении в российские вузы.