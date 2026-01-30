Школьница из Серпухова выступит на областном чемпионате по профмастерству
Восьмиклассница из Серпухова стала лучшей на кулинарном отборе. Она представит городской округ на региональном этапе всероссийского чемпионата.
Соревнование по компетенции «Поварское дело» среди юниоров прошло 29 января в колледже «Подмосковье». Участникам нужно было приготовить холодную закуску — вафли с грибами и авторским соусом.
В отборе участвовали семь молодых поваров из Подмосковья. Жюри оценивало вкус, подачу блюда, технику работы и соблюдение норм гигиены.
Первое место заняла Ангелина Чочуа, учащаяся Губернского колледжа Серпухова. «Это большая ответственность — представлять свой колледж и город на региональном уровне, — поделилась Ангелина. — Буду готовиться еще усерднее».
Ее подготовкой руководит педагог Валерия Швецова-Федосова. Региональный этап чемпионата «Профессионалы‑2026» пройдет со 2 по 6 февраля 2026 года.