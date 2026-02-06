Школьница из Серпухова выиграла региональный этап Чемпионата профмастерства

Юниорка из Подмосковья завоевала золото в кулинарном мастерстве на региональном чемпионате. Ее победа открыла путь на финал всероссийских соревнований профессионального мастерства.

В категории «Юниоры» по компетенции «Поварское дело» студентка заняла почетное первое место. Соревнования проходили на базе колледжа «Подмосковье», собрав лучших молодых кулинаров региона.

Программа чемпионата была рассчитана на три дня и включала в себя выполнение заданий по девяти модулям. Участница, Ангелина, продемонстрировала экспертной комиссии высокий уровень кулинарного мастерства, приготовив широкий ассортимент блюд. В ее меню вошли как классические шедевры — борщ с пампушками и котлеты по-киевски, — так и сложные десерты и холодные закуски с морепродуктами. Особое внимание на конкурсе уделялось технике работы с шоколадом, приготовлению авторских соусов и безупречному соблюдению стандартов ресторанной подачи.

Этот убедительный успех стал результатом серьезной и продолжительной подготовки под руководством опытного наставника — Валерии Швецовой-Федосовой.

Благодаря этой победе Ангелина получила право представлять свой регион на итоговом этапе чемпионата, который пройдет в период с 30 марта по 30 апреля 2026 года, где она поборется за звание лучшего молодого повара страны.