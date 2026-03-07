Школьница из Серпухова стала призером Всероссийской олимпиады по труду

Ученица 10 класса из Пущино Наталья Мосолова добилась успеха на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Она стала призером по труду в направлении «Культура дома, дизайн и технология».

Испытания проходили с 12 января по 28 февраля и включали несколько этапов. Сначала участники отвечали на теоретические вопросы по технологиям, материаловедению, черчению, кулинарии, дизайну и истории костюма. На практике школьники моделировали и создавали элементы швейных изделий. В финале они защищали собственные проекты — коллекции с презентациями.

Наталья с отличием окончила Детскую художественную школу имени О. Н. Ряшенцева. В будущем она хочет стать 3D-модельером или концепт-художником.

«Поздравляю Наталью с достойным результатом и желаю новых успехов. Отдельная благодарность наставнику призера Светлане Николаевне Кирилловой за профессионализм и поддержку ученицы», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.