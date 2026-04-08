Школьница из Серпухова стала призером областного музейного конкурса

7 апреля состоялся финал Областного конкурса музеев и экскурсоводов образовательных организаций «Мой музей 2026». Учащаяся 11 «А» класса Дарья Грабарчук выступила в номинации «История одного экспоната» и стала призером конкурса.

Мероприятие стало настоящим праздником музейного дела и возможностью для юных исследователей продемонстрировать свои знания и таланты. До финальной стадии допустили только самых подготовленных и увлеченных участников, прошедших предварительный отбор.

Дарья Грабарчук успешно справилась со всеми заданиями и завоевала звание призера. Это заслуженное признание ее таланта, трудолюбия и серьезной подготовки. Победа на областном уровне — важный шаг в развитии юного экскурсовода и исследователя, открывающий новые возможности для дальнейшего роста.