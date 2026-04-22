Школьница из Серпухова стала призером областного чемпионата профмастерства

Ученица 10-го класса серпуховской «Школы современного образования» Валерия Тарасова завоевала серебро на областном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс». Соревнования проводятся среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Министерства просвещения Российской Федерации.

В рамках чемпионата участникам предстояло показать мастерство в решении практических задач гостиничного бизнеса: от организации работы ресепшена до взаимодействия с гостями и решения нестандартных ситуаций. Валерия успешно справилась с испытаниями, продемонстрировав внимательность к деталям, коммуникативные навыки и умение быстро ориентироваться в рабочих процессах.

Благодаря усердию и поддержке наставника — социального педагога школы Татьяны Завьяловой — Валерия Тарасова достойно представила Серпухов на областном уровне. Администрация округа поздравляет Валерию с заслуженным серебром и желает новых профессиональных побед.