Школьница из Серпухова получила 100 баллов на ЕГЭ по математике

Выпускница 11-го класса из школы № 19 имени Романа Катасонова Анна Сидоренко получила максимальный результат на экзамене. Девушка планирует поступать в Московский инженерно-физический институт на инженера-биофизика.

100 баллов — закономерный итог упорной работы и целеустремленности. За плечами Анны — не одна победа в интеллектуальных состязаниях: дважды призер всероссийского конкурса «Большая перемена», призер региональной олимпиады «Вершина», дважды победитель регионального этапа Подмосковной олимпиады по истории и музеям.

Глава округа Алексей Шимко поздравил выпускницу и ее наставника, учителя математики Татьяну Ледневу. Он отметил, что максимальный балл — это не просто удача, а результат труда педагога, его терпения и веры в учеников. Глава муниципалитета пожелал Анне новых открытий и успешного поступления, а Татьяне Викторовне — профессиональных побед и талантливых учеников.