Школьница из Серпухова победила во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Ученица школы № 18 Богдана Ненашева заняла первое место во всероссийском конкурсе «Большая перемена» в возрастной категории 5-7 классов. В награду она отправится в образовательное путешествие по молодежным столицам России, начиная от Москвы и заканчивая Владивостоком.

«Большая перемена» — крупнейшая образовательная платформа, которая объединяет школьников, вузы, российские компании и детские центры. Инициатива направлена на поддержку молодых талантов.

Богдана выбрала вызов «Расскажи о главном!» и представила тему «Гаджет-зависимость». Она успешно прошла все этапы отбора: офлайн-игру, логические и творческие задания, онлайн-собеседование и решение кейсов.

К конкурсу ее подготовила учитель географии Ирина Асанова. Ее ученики ежегодно становятся призерами и победителями «Большой перемены». За такой результат Ирину Валерьевну наградят туристической поездкой и денежным призом.

Богдана Ненашева стала одной из 300 победителей. Она получит возможность отправиться в образовательное «Путешествие мечты» по молодежным столицам России — от Москвы до Владивостока.