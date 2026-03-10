Школьница из Серпухова победила в региональном этапе всероссийской олимпиады

Ученица седьмого класса Образовательного комплекса «Пущино» Анна Пширкова стала лучшей на этапе олимпиады по русскому языку. К победе ее подготовила педагог Екатерина Панькова.

Анна не только успешно учится, но и посещает художественную школу, а также занимается программированием. Творческие навыки помогают ей мыслить образно, а логика программирования — выстраивать четкие рассуждения при анализе языковых конструкций. Успех школьницы — результат целеустремленности, упорства и нестандартного мышления.

Ее наставница, учительница русского языка и литературы Екатерина Панькова, по словам организаторов, использует индивидуальный и внимательный подход к каждому ученику, что позволило достичь высокого результата.

Заместитель главы округа Оксана Лебедева поздравила семиклассницу и ее педагога, пожелав им новых побед.