Школьница из Серпухова победила на региональном этапе чемпионата по профмастерству

В Орехово-Зуево завершился региональный этап чемпионата Московской области по профессиональному мастерству «Профессионалы 2025» по компетенции «Дошкольное воспитание» среди юниоров. Городской округ Серпухов на соревнованиях представила ученица 8-го класса Губернского колледжа Анастасия Силаева, она заняла первое место.

Участники состязаний по профмастерству выполняли различные задания. Ребята разрабатывали учебные проекты и наглядно-информационные материалы для детей и родителей, организовывали и проводили уроки по познавательному развитию. На занятиях конкурсанты применяли виртуальные экскурсии, дидактические упражнения и многое другое.

Восьмиклассница из Серпухова Анастасия Силаева преодолела все испытания. Воспитанница Губернского колледжа заняла первое место. Почетное второе место завоевала Ксения Белякова из гимназии № 4 в городе Электростали, а третье место досталось ученице гимназии № 2 Светлане Синчуковой из Зарайска.

Возрастное ограничение: 12+