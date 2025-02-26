Школьница из Серпухова победила на международной научной конференции

В округе завершилась международная научно-практическая конференция «Молодежь и инноватика». Это масштабная научно-образовательная площадка, организованная с целью стимулирования интеллектуального и творческого роста молодежи, собрала в этом году более 23 регионов России, представителей Беларуси и Индонезии, подтверждая свой международный статус.

В конференции приняли участие более 260 молодых исследователей, представивших свои научные работы в очном и онлайн-форматах. Эти труды, охватывающие широкий спектр научных дисциплин, стали основой для дискуссий.

Серпухов представили воспитанники школьного лесничества «Зеленый дом» Протвинской гимназии. Вера Лазарева победила в своей номинации.

Директор филиала «Русский лес» государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Алексей Талалаев выразил гордость за успехи юных лесоводов, отметив их высокий уровень подготовки. Он подчеркнул, что участие школьников в подобных мероприятиях способствует формированию у них научного мировоззрения, развитию исследовательских навыков, а также повышению интереса к изучению окружающего мира и решению экологических проблем.