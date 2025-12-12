Школьница из Серпухова победила на этапе конкурса патриотических рисунков

Региональный этап всероссийского конкурса «Образ защитника Отечества в произведениях молодых художников» завершился в Подмосковье. Воспитанница Детской художественной школы имени А. А. Бузовкина из Серпухова Мария Михайлова заняла на нем первое место в номинации «Живопись».

Конкурс посвящен 80-летию Победы. Свою творческую работу Мария создала под руководством преподавателя Ирины Захаровой.

Жюри особенно отметили ее высокий художественный уровень и глубокая смысловая проработка патриотической темы.

«От всей души поздравляю Марию и ее педагога с этой высокой наградой. Желаю новых творческих побед и дальнейших свершений!» — прокомментировала заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.

Отметим, что одной из задач конкурса рисунков было сохранение исторической памяти и выражение глубокой признательности защитникам Отечества разных поколений.