Школьница из Сергиева Посада победила на конкурсе профмастерства

На площадке Сергиево-Посадского колледжа 16 февраля подвели итоги регионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы‑2026». Свои силы в ветеринарном деле попробовали самые молодые участники — конкурсанты категории «Юниоры».

Абсолютной победительницей стала Екатерина Десятова, которая учится в школе № 15 в Сергиевом Посаде. Серебро соревнований выиграла ее землячка Ульяна Одесская.

Замкнула тройку лидеров Елизавета Елистратова, представившая школу современного образования в Серпухове.

Екатерина Десятова получила диплом первой степени и памятные призы. Она будет защищать честь Московской области на следующем этапе чемпионата.

Организаторы подготовили для юных ветеринаров задания, максимально приближенные к реальной профессиональной деятельности. Конкурсанты проводили ветеринарно-санитарную экспертизу, демонстрировали навыки клинического осмотра животных, показывали умение готовить лекарственные формы и накладывать бинты.

В Сергиево-Посадском колледже особо отметили заслуги наставника победительницы. Администрация выразила благодарность Марии Паршиной, чья подготовка и вклад в профессиональное становление юных специалистов помогли Екатерине добиться высокого результата.