Школьница из Реутова стала модератором федерального форума «Ключ на старт»

Ученица школы № 10 городского округа Реутов Дарья Демянчук приняла участие в федеральном форуме «Ключ на старт», который объединил молодых лидеров, ученых и профессионалов со всей России для обсуждения перспектив развития науки и космонавтики. Дарья выступила в роли модератора на площадке национального центра «Россия», продемонстрировав высокий уровень подготовки и лидерские качества.

Соведущим Дарьи стал известный телеведущий Первого канала Тимур Соловьев. Гостями дискуссии были Герои Российской Федерации: председатель правления «Движения первых» Артур Орлов и заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин. Участники встречи обсудили важные темы, такие как патриотическое воспитание, роль молодежи в развитии высоких технологий и вклад каждого гражданина в будущее страны.

Форум прошел в формате живого общения, что позволило участникам не только обменяться мнениями, но и вдохновиться опытом уважаемых гостей. Дарья уверенно вела беседу, задавая актуальные вопросы и поддерживая активный диалог.

Форум «Ключ на старт» стал важной платформой для выявления талантливой молодежи, укрепления межрегионального сотрудничества и поддержки будущих специалистов в аэрокосмической отрасли. Участие Дарьи Демянчук стало ярким примером того, как школьники из Реутова вносят свой вклад в развитие значимых инициатив на федеральном уровне, подтверждая тезис: «Успех — в единстве поколений».