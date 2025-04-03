Школьница из Пушкино победила в областном музыкальном конкурсе

Московский областной открытый конкурс исполнителей на духовых инструментах имени Валерия Халилова прошел в Детской школе искусств № 2 в Балашихе. В числе участников была воспитанница Пушкинской детской школы искусств Милана Умерова.

Она продемонстрировала высокое мастерство, исполнив сложную программу на гобое, и стала лауреатом первой степени.

Конкурс был посвящен памяти выдающегося военного дирижера, генерал-лейтенанта, Народного артиста Российской Федерации Валерия Халилова, чье наследие продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов. Мероприятие проводится ежегодно и собирает талантливых исполнителей со всего Подмосковья. Оно служит платформой для обмена опытом, повышения уровня исполнительского мастерства и сохранения традиций духового исполнительства в регионе.

Проведение таких конкурсов способствует развитию и поддержке молодых талантов, а также укреплению культурных связей между образовательными учреждениями Московской области.