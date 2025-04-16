Школьница из Пушкино победила в областном чемпионате по программированию

Ученица «Образовательного комплекса № 3» из Пушкино Анна Ахмедова одержала победу в 11-м Московском областном чемпионате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в номинации «Веб-разработка». В рамках чемпионата участники продемонстрировали свои знания и практические навыки в области веб-разработки, используя различные платформы и языки программирования.

Оценивались как архитектура и функциональность программного продукта, так и качество исходного кода.

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, целью которого является развитие системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат проводится ежегодно и включает в себя соревнования по различным компетенциям, таким как образование, информационные технологии, декоративно-прикладное искусство, креативные индустрии, промышленность, общественное питание, сфера услуг, экономика, строительство и медицинские профессии.

Победа Анны Ахмедовой подчеркивает высокий уровень подготовки и профессионализма обучающихся округа Пушкинский в сфере информационных технологий.