Школьница из Пушкино победила в национальном чемпионате по профмастерству

Ученица 11 класса Образовательного комплекса № 3 в Пушкино Анна Ахмедова представляла Московскую область в компетенции «Веб-разработка (программирование)» и стала победителем XI Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 2025 в категории «Школьники» среди участников со всей России.

В данной компетенции проверяются знания и практические умения участников в области веб-разработки с использованием различных платформ и языков программирования. Оценивается как архитектура и функционал программного продукта, так и качество исходного кода программы.

Задача конкурсного испытания была — используя предоставленное программное обеспечение и медиа-материалы создать, отредактировать и развернуть шаблон сайта записи на выбранные экскурсионные туры региона. Сайт «Маршруты будущего» должен позволить выбрать тур по определенным параметрам.

В 2024 году на региональном этапе чемпионата Анна заняла второе место. Попыток достичь более высокого результата не оставила и в текущем году стала победителем областного чемпионата и вышла на национальный уровень.

Масштабное событие объединило участников под девизом «Нет предела — действуй смело». Эта победа Анны стала свидетельством таланта, упорства и воли к победе.