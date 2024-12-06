Школьница из Пушкино написала новогоднее письмо президенту Белоруссии

Виктория Золина из Пушкинского округа написала письмо в канун Нового года президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. В нем она рассказала о своей жизни и пожелала лучшего в новом году.

Также в своем письме Виктория поделилась впечатлением о новой школе, в которой учится, и о дружбе. Девочка обучается в 5 «Д» классе в школе в микрорайоне Заветы Ильича.

Вместе с одноклассниками она попросила у Александра Лукашенко, чтобы в их новой библиотеке появилась книга с его автографом. Письмо подмосковных школьников вместе с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым передали чрезвычайному и полномочному послу Республики Беларусь в России Александру Рогожнику.

Письмо должны передать адресату сегодня, 6 декабря. В этот день пройдет встреча в Москве.

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