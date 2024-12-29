Школьница из Подольска стала призером международного конкурса рисунка

Воспитанница образцовой студии «Колорит» Дворца культуры «Октябрь» в Подольске Анна Рылова стала призером международного конкурса рисунка «Мы — дети космоса». В нем приняли участие 2400 ребят из различных регионов России и зарубежных стран.

Заключительный этап международного конкурса рисунка проходил в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели. Жюри Российской академии художеств высоко оценило работу Анны Рыловой «Танец Вселенной, или зарождение новой звезды». Жительница Подольска стала лучшей в номинации «Любовь — гармония души и Космоса», девушке вручили диплом победителя третьей степени среди участниц 13-14 лет.

Отметим, что в состав передвижных выставок конкурса, которые проходят в России и Белоруссии, включат всего 45 лучших работ. Творческое мероприятие организовали при поддержке Российской Академии художеств, международного центра Рерихов, благотворительного фонда Елены Ивановны Рерих, международного Союза педагогов-художников.