Школьница из Подольска получила путевку в «Орленок» на смену «Равнение на первых»

Ученица лицея № 5 Софья Кисель представила Подольск и Московскую область на программе «Равнение на первых» от «Движения Первых» в легендарном лагере «Орленок». Смена стартовала 25 ноября и продлится до 15 декабря: ребят ждет творчество, первые знакомства, увлекательные мастер‑классы и вдохновляющие встречи с известными людьми.

«Этот успех — заслуженное признание талантов Софьи, ее трудолюбия и активной жизненной позиции. В лицее все знают, как много она вкладывает в учебу, реализацию проектов и общественную жизнь», — сказала директор лицея № 5 Ольга Кульба.

Это не первое достижение юной подольчанки. Ранее Софья завоевала победу на региональном конкурсе «Таланты Первых Подмосковья», получила приглашение на юбилейную смену «Артека» «100 лет дорогой детства» и стала звездой «Российской школьной весны».