Школьница из Подольска победила в областном конкурсе юных журналистов

Мария Агаркова из Подольска стала победительницей медиаконкурса для детей и молодежи «Моя любимая газета». Она представила на суд жюри эссе о заслуживающем внимание печатном СМИ.

Результаты конкурса огласили в День российской печати. Его провели представители Корпоративного университета развития образования и Союза журналистов Московской области.

Десятиклассница лицея № 1 поселка Львовский Мария Агаркова, представившая свою работу, занимается в недавно открывшемся медиаклассе и регулярно участвует в журналистских конкурсах вместе с другими ребятами.

Подготовкой девушки занималась руководитель медиакласса, член Союза журналистов Подмосковья Галина Спасская.

Отметим, что областной конкурс «Моя любимая газета» прошел впервые. Авторов лучших работ наградят в марте на форуме-практикуме «Медиашторм».