Школьница из Подмосковья стала призером международного турнира по ментальной арифметике

Даниэла Белякова из Раменского стала призером международного чемпионата по ментальной арифметике. В Минсоцразвития Московской области уточнили, что школьница заняла третье место среди 700 юных математиков.

Соревнования проходили в Мадриде. Свои навыки демонстрировали дети от пяти до 13 лет из 42 стран. Отмечается, что турнир ALOHA проводится с 1993 года и ежегодно собирает талантливых детей со всего мира.

Участникам предстояло произвести быстрый устный счет, решив за пять минут 70 задач.

«Даниэла с 2012 года находится под опекой родной бабушки Ларисы Николаевны, которая поддерживает ее во всех начинаниях. Благодаря заботе и поддержке родного человека, девочка смогла развить свои неординарные способности и добиться впечатляющих результатов на многих соревнованиях международного уровня», — прокомментировала начальник соцзащиты Светлана Климова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще семи кластеров по программе «Профессионалитет». Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

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