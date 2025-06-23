Школьница из Подмосковья поедет на Северный полюс на атомном ледоколе «Росатома»

В музее «АТОМ» на ВДНХ прошел финал международного проекта «Ледокол знаний». На мероприятии объявили победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию «Росатома». Среди них — ученица Центра образования № 10 Богородского округа Московской области Марина Барашкова.

«Проект „Ледокол знаний“ дает школьникам уникальную возможность не только проверить свои силы, но и увидеть, как работает наука на переднем крае человеческих возможностей. Мы гордимся, что ученица из Подмосковья будет представлять регион в такой важной экспедиции», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В этом году проект побил рекорд: заявки подали более 63 тысяч школьников со всей России. До финала дошли 48 старшеклассников из 35 городов. Участники прошли интеллектуальную викторину и защитили командные проекты по направлениям: редкоземельные металлы, бионика и квантовые технологии.

Команда Марины представила разработку дронов с квантовыми двигателями, которые могут автономно работать несколько дней, следить за состоянием окружающей среды и передавать данные в режиме реального времени. Школьница из Подмосковья — призер всероссийской олимпиады по технологии, участница крупных конкурсов, таких как «Высший пилотаж» и «Большие вызовы». В 2025 году она окончила 9-й класс с отличием.

Арктическая экспедиция состоится в августе на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Путешествие приурочено к 80-летию атомной промышленности и 500-летию освоения Северного морского пути. Вместе с российскими школьниками к Северному полюсу отправятся участники из 20 стран.