Школьница из Орехово-Зуева победила на премии «Мы вместе»

Александра представила проект, получивший название «Проблема бездомных животных, ее решения в различных сферах деятельности человека». В рамках своей работы Александра Горькова провела анализ ситуации с бездомными животными, детально рассмотрев как истоки проблемы, так и предложив ряд практических, реализуемых решений.

«Ее проект отличается не только теоретической проработкой, но и ярко выраженной практической направленностью, что было особо отмечено представителями управления образования. Они подчеркнули, что Александра продемонстрировала не только глубокое понимание социально-экологических аспектов, но и ценность волонтерской инициативы, способной привести к позитивным изменениям», — сообщили в администрации округа.

Проект школьницы получил право представлять Московскую область на федеральном этапе конкурса «Мы вместе».