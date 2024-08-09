Школьница из Одинцова стала призером соревнований по ментальной арифметике

Соревнования по ментальной арифметике прошли в Мадриде 20 июля. В них участвовали более 700 детей из 42 стран мира. Четвероклассница одной из школ Одинцовского округа заняла 2-е место на этом чемпионате.

Такое праздник для детей, которые любят математику, проводят ежегодно в разных странах с 1993 года. Всего в этом году на соревнования приехали 2,5 тысяч человек — дети и их родители.

Соревнования прошли по международным стандартам и правилам. Ребята соревновались в быстром устном счете. Всего за пять минут им предстояло было решить 70 арифметических примеров. Участники соревновались в сложении, вычитании, умножении, делении. Также решали примеры со степенями, корнями, дробями и процентами.

Международная программа ментальной арифметики Abacus Learning Of Higher Arithmetic учит детей быстрому устному счету для развития памяти, концентрации внимания, образного мышления.

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