Школьница из Ногинска выиграла Гран-при всероссийского музыкального конкурса

Юная пианистка из Ногинска приняла участие в техническом конкурсе «Юный виртуоз» на отделении «Фортепьяно» и получила самую высокую награду. В этот раз исполнительница продемонстрировала умения в искусстве игры на фортепьяно.

В Центре образования № 4 учатся талантливые и разносторонне развитые дети. Пятиклассница Софья Пикалова тому яркое подтверждение.

Девочка уже не первый год обучается музыке в стенах Ногинской детской школы искусств. Софья неоднократно принимала участие в различных творческих конкурсах муниципального и регионального уровней, в том числе, в Московском областном открытом юношеском конкурсе им А. Н. Скрябина, Московском областном фестивале — конкурсе пианистов «Шаг к мастерству», в Открытом всероссийском фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Альянс талантов». Не раз воспитанница школы искусств становилась лауреатом.