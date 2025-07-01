Школьница из Ногинска стала участницей творческого проекта «Новые имена»

Талантливая ученица Ногинской детской школы искусств блестяще прошла конкурсный отбор и получила право участвовать в первой смене международной летней творческой школы «Новые имена». Это один из самых престижных образовательных проектов для юных музыкантов и художников России.

Ольга Зайцева неоднократно доказывала свой высокий уровень мастерства. Она победитель областных и всероссийских конкурсов юных исполнителей, лауреат международных фестивалей классической музыки, обладатель стипендий за особые достижения в искусстве.

Образовательный проект, в котором участвует Ольга, проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. В этом году в школу приглашены 200 одаренных детей из 32 регионов России и зарубежных стран.

Участников ждет насыщенная культурная программа: мастер-классы от ведущих педагогов России, концерты и творческие встречи, выставки и культурные мероприятия.