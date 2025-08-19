Школьница из Ногинска передала привет жителям округа с Северного полюса

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Международная команда школьников и экспертов из 21 страны мира «Ледокол знаний — 2025» оставила свой след у самой северной точки планеты. Свой привет родному Богородскому округа передала и ногинская школьница из Центра образования № 10 Марина Барашкова.

Девушка стала одной из победительниц престижного международного просветительского проекта «Ледокола Знаний-2025». Финал состоялся 20 июня в Москве, где 48 старшеклассников участвовали в интеллектуальной викторине и защищали научные кейсы. Команда Марины Барашковой предложила концепцию применения дронов с квантовыми двигателями в экологическом мониторинге.

В качестве приза победители получил незабываемое путешествие на Северный полюс. Ребята отправились в край вечных льдов на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте