Школьница из Ногинска передала привет жителям округа с Северного полюса

Международная команда школьников и экспертов из 21 страны мира «Ледокол знаний — 2025» оставила свой след у самой северной точки планеты. Свой привет родному Богородскому округа передала и ногинская школьница из Центра образования № 10 Марина Барашкова.

Девушка стала одной из победительниц престижного международного просветительского проекта «Ледокола Знаний-2025». Финал состоялся 20 июня в Москве, где 48 старшеклассников участвовали в интеллектуальной викторине и защищали научные кейсы. Команда Марины Барашковой предложила концепцию применения дронов с квантовыми двигателями в экологическом мониторинге.

В качестве приза победители получил незабываемое путешествие на Северный полюс. Ребята отправились в край вечных льдов на атомном ледоколе «50 лет Победы».

