Школьница из Ногинска отправится в арктическую экспедицию Росатома

В московском Музее «Атом» на ВДНХ 20 июня состоялся финал международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Десятиклассница из Ногинска Марина Барашкова вошла в число победителей конкурса.

В финале проекта определили 27 счастливчиков, которые отправятся в арктическую экспедицию на атомном ледоколе Росатома «50 лет Победы». Мероприятие приурочат к 80-летию атомной промышленности России и 500-летию освоения Северного морского пути.

«Упорство, находчивость и страсть к познанию неизведанного — качества, которые всегда отличали исследователей, ученых и первопроходцев. Полагаю, что победители проекта „Ледокол знаний“ станут достойными продолжателями их дела», — подчеркнул председатель организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути Николай Патрушев в приветственном слове к участникам.

За право отправиться в экспедицию боролись свыше 63 тысяч школьников со всей России. В финале оказались 48 самых талантливых ребят, которые прошли интеллектуальные испытания и защитили проекты по квантовым технологиям, бионике и редкоземельным металлам.

«Такие проекты, как „Ледокол знаний“, открывают перед нашей молодежью окно возможностей и помогают сделать правильный выбор будущей профессии, — заявил директор филиала FESCO во Владивостоке, эксперт финала шестого сезона проекта Николай Чвертко.

Параллельно с российским отбором проходил международный конкурс, где участвовали четыре тысячи школьников из 20 стран мира. Вместе с россиянами к Северному полюсу отправятся их сверстники из разных уголков мира.

Экспедиция станет незабываемым приключением для юных исследователей и важным шагом в их научной карьере.