Школьница из Наро-Фоминска победила в областном экологическом конкурсе

Второклассница из школы № 3 Варвара Енякина заняла первое место в конкурсе «ЭКОПодмосковье». Мероприятие прошло во Дворце культуры «Яуза».

Церемония награждения состоялась на традиционной «ЭкоЕлке», завершившей шестой сезон проекта, и собрала юных экологов со всего региона.

Проекты прошли строгий отбор: из более чем тысячи работ жюри выбрало 250 лучших. Заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов отметил высокий уровень представленных проектов и искреннюю вовлеченность детей в защиту окружающей среды.

Победу Варваре принес не специально подготовленный проект, а личная семейная история о появлении в их доме питомца по кличке Зевс. Этот трогательный рассказ, представленный в номинации «Спасенные питомцы», наглядно показывает, что экология начинается с малого — с заботы, ответственности и доброты. Также диплом участника получил ее одноклассник Дмитрий Гришин.