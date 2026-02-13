Школьница из Можайска создала мультфильмы о родных местах

Ученица школы «Гармония» Вероника Щекочихина победила во Всероссийском конкурсе видеороликов «Снято с языка». Свой четырнадцатый день рождения она встретит с паспортом и дипломом победителя.

Рисованием девочка увлекается с детства. Сначала училась в художественной школе, а затем поступила в мультстудию, где открыла для себя мир анимации. Шесть лет назад она начала создавать короткие ролики, а сегодня ее видео требуют недель работы. Канал с творческим процессом школьница ведет сама.

На конкурс в Санкт-Петербург Вероника привезла фильм о достопримечательностях Можайского округа. Работу высоко оценили среди школьников 6–8 классов из 62 регионов.

«Я хотела показать, какие красивые места есть в нашем округе. Теперь планирую снимать дальше», — поделилась победительница.

Главный помощник и вдохновитель юной художницы — мама Виктория Владимировна. Она помогает с монтажом и озвучкой и поддерживает самые смелые идеи дочери.