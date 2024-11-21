Школьница из Можайска победила в конкурсе рисунков к произведениям Пушкина

Ученица 11-го класса школы «Гармония» Можайского городского округа Диана Аргунова победила в конкурсе иллюстраций к знаменитым произведениям Александра Пушкина. Ее образ Татьяны из романа «Евгений Онегин» стал лауреатом первой степени.

Диана Аргунова приняла участие в конкурсе по просьбе учительницы русского языка Анастасии Федюкиной. Творческое мероприятие организовали в честь международного съезда учителей и преподавателей русской словесности.

«Мне очень понравился „Евгений Онегин“ и хотелось воплотить слова в картине, сделать его более живым. Сперва набросала несколько скетчей, иногда Онегин незримо стоял рядом с Татьяной, иногда нет — но в итоге сошлась на конечном видении иллюстрации. Очень здорово, что смогла получить высокую оценку, это сильно вдохновляет», — поделилась школьница.

Участие в творческом конкурсе приняли свыше 270 художественных работ. Диплом победителя вручили только троим конкурсантам.

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