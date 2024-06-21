Школьница из Лобни заняла 3-е место на чемпионате «Профессионалы»

Ученица школы № 1 городского округа Лобня приняла участие в итоговом этапе всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Она представила свой проект и стала призером в компетенции «Бережливое производство».

Валерия представила проект на тему «Оптимизация процесса сборки воздушного фильтра на основании использования методов бережливого производства». Жюри высоко оценило работу и присвоило школьнице третье место.

Напомним, что мероприятие проходило в Нижнем Новгороде и в нем приняли участие представители из разных регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».