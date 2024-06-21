Школьница из Лобни заняла 3-е место на чемпионате «Профессионалы»

Фото: Администрация г.о. Лобня

Ученица школы № 1 городского округа Лобня приняла участие в итоговом этапе всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Она представила свой проект и стала призером в компетенции «Бережливое производство».

Валерия представила проект на тему «Оптимизация процесса сборки воздушного фильтра на основании использования методов бережливого производства». Жюри высоко оценило работу и присвоило школьнице третье место.

Напомним, что мероприятие проходило в Нижнем Новгороде и в нем приняли участие представители из разных регионов страны.

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