Школьница из Лобни выиграла Гран-при на международном медиасаммите

Названы победители международного детского медиасаммита «Юнипресс». Главный приз завоевала ученица лобненской школы № 8 имени Героя Советского Союза Гавриила Будника София Левинская.
Школьница представила на конкурс журналистских материалов интервью с учеником этого же образовательного учреждения, который занимается генеалогией. София Левинская продемонстрировала высокий уровень мастерства. Педагоги назвали успех девушки важным вкладом в развитие школьной журналистики и популяризацию медиаграмотности среди молодежи.
Теперь София Левинская будет представлять Лобню на Международном съезде юных журналистов, который пройдет во Владивостоке в конце мая.
Целью проекта «Юнипресс» является создание условий для освоения школьниками медиакультуры и современных трендов в сфере медиакоммуникаций.
Залужный подтвердил работу секретного штаба в Висбадене для координации с США
«Очередная провокация». Адвокат Ефремова — о якобы банкете в честь выхода актера по УДО
Идею проверки статуса брака на «Госуслугах» объяснили ростом разводов из-за измен
Около 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Еще 35 тысяч онлайн-заявок на лицензии на продажу алкоголя подали в Подмосковье
Баскетбольный клуб «Химки» выступит в полуфинале Суперлиги
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте