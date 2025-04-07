Школьница из Лобни выиграла Гран-при на международном медиасаммите

Школьница представила на конкурс журналистских материалов интервью с учеником этого же образовательного учреждения, который занимается генеалогией. София Левинская продемонстрировала высокий уровень мастерства. Педагоги назвали успех девушки важным вкладом в развитие школьной журналистики и популяризацию медиаграмотности среди молодежи.

Теперь София Левинская будет представлять Лобню на Международном съезде юных журналистов, который пройдет во Владивостоке в конце мая.

Целью проекта «Юнипресс» является создание условий для освоения школьниками медиакультуры и современных трендов в сфере медиакоммуникаций.