Школьница из Лобни выиграла Гран-при на международном медиасаммите

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

Названы победители международного детского медиасаммита «Юнипресс». Главный приз завоевала ученица лобненской школы № 8 имени Героя Советского Союза Гавриила Будника София Левинская.

Школьница представила на конкурс журналистских материалов интервью с учеником  этого же образовательного учреждения, который занимается генеалогией. София Левинская продемонстрировала высокий уровень мастерства. Педагоги назвали успех девушки важным вкладом в развитие школьной журналистики и популяризацию медиаграмотности среди молодежи.

Теперь София Левинская будет представлять Лобню на Международном съезде юных журналистов, который пройдет во Владивостоке в конце мая.

Целью проекта «Юнипресс» является создание условий для освоения школьниками медиакультуры и современных трендов в сфере медиакоммуникаций.

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