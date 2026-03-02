Школьница из Лобни стала призером всероссийского творческого конкурса

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «В стране стихов Агнии Барто» проходит с 1 января по 10 марта. Он посвящен 120-летию со дня рождения поэтессы.

В творческом состязании приняла участие ученица лобненской общеобразовательной школы № 9 Александра Никишина. Она выступила с артистичным прочтением стихотворения «Наш сосед Иван Петрович». Жюри высоко оценила исполнительское мастерство Александры Никишиной и наградило ее дипломом лауреата второй степени.

Руководство школы № 9 поздравила ученицу и ее классного руководителя Светлану Суворову с успехом и пожелало новых творческих побед.

Напомним, развитию сферы дополнительного образования в Лобне уделяют много внимания. В учреждениях культуры и общеобразовательных школах городского округа функционируют бесплатные секции и кружки разнообразной направленности.