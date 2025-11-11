Школьница из Лобни стала призером Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Старшеклассница из Лобни Арина Заболотная стала лауреатом II степени престижного Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ей удалось попасть в список лучших среди 1,5 тысяч школьников из 79 регионов страны.

Финальные испытания прошли в международном детском центре «Артек». Арина успешно прошла все испытания, продемонстрировала целеустремленность и творческие способности.

В 2025 году тема «Большой перемены» — «От мечты к свершениям». Особое внимание уделили направлению «Память поколений» в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Финалисты приняли участие в просветительской программе — деловых играх, мастер-классах и тренингах.