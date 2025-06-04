Школьница из Лобни стала призером всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Ученица школы № 1 Валерия Сетяева показала высокий результат в финале всероссийского чемпионата «Профессионалы». Школьница выступала в компетенции «Бережливое производство» среди юниоров.
Соревнования проходили с международным участием. Валерия Сетяева продемонстрировала впечатляющие профессиональные навыки в области оптимизации производственных процессов и выиграла бронзовую награду
В администрации школы № 1 отметили, что такой результат стал значимым достижением для ученицы и всего педагогического коллектива. К чемпионату Валерию Сетяеву подготовила преподаватель физико-технического колледжа Евгения Ткаченко.
Чемпионатное движение «Профессионалы» ежегодно объединяет участников со всех регионов страны и является крупнейшей в России площадкой для демонстрации профессионального мастерства. Соревнования проходят среди школьников старше 14 лет, студентов среднего профессионального образования и молодых специалистов в возрасте от 22 до 35 лет.
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