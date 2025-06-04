Школьница из Лобни стала призером всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Соревнования проходили с международным участием. Валерия Сетяева продемонстрировала впечатляющие профессиональные навыки в области оптимизации производственных процессов и выиграла бронзовую награду

В администрации школы № 1 отметили, что такой результат стал значимым достижением для ученицы и всего педагогического коллектива. К чемпионату Валерию Сетяеву подготовила преподаватель физико-технического колледжа Евгения Ткаченко.

Чемпионатное движение «Профессионалы» ежегодно объединяет участников со всех регионов страны и является крупнейшей в России площадкой для демонстрации профессионального мастерства. Соревнования проходят среди школьников старше 14 лет, студентов среднего профессионального образования и молодых специалистов в возрасте от 22 до 35 лет.