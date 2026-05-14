Школьница из Лобни стала призером областного турнира по фехтованию

11 мая прошел седьмой этап «Детских игр Московской области» по фехтованию на саблях среди девочек до 12 и до 15 лет. В младшей возрастной категории бронзовую медаль завоевала лобненка Таисия Власова, а Василиса Кузьменко заняла седьмое место.

По итогам всех этапов «Детских игр» в этой же возрастной категории Василиса поднялась на третье место в общем зачете, а Таисия вошла в топ‑6 сильнейших фехтовальщиц года.

Тренеры Маргарита Журова и Сергей Егоров прокомментировали: «Девочки показали настоящий бойцовский характер. Мы гордимся результатом и благодарны им за волю к победе, а родителям — за поддержку и веру в своих спортсменок. Впереди новые турниры, и мы уверены, что это только начало».

В возрастной категории до 15 лет Лобню представляли Ульяна Усова и Марина Марченко, занявшие девятое и двенадцатое места соответственно. Отделение фехтования было открыто в Лобне в 2001 году на базе детско-юношеской спортивной школы. Лобненские фехтовальщики регулярно добиваются успехов на всероссийских и международных соревнованиях.