Школьница из Лобни стала лауреатом открытого фестиваля гитарного искусства

Воспитанница Лобненской детской школы искусств Полина Логинова приняла участие в VI открытом фестивале-конкурсе гитарного искусства «Волшебные звуки гитары». Он прошел в Твери 6 декабря.

Юная гитаристка под руководством преподавателя Галины Койновой показала высокий уровень музыкальной подготовки и стала лауреатом II степени в номинации «Солист».

Администрация и коллектив школы поздравили победительницу и выразили благодарность преподавателю по классу гитары за профессионализм.

Напомним, Лобненская детская школа искусств была основана в 1966 году. Ее воспитанники регулярно принимают участие в фестивалях и концертах различного уровня. В настоящее время отделения школы работают на улице Ленина, 15А и на улице Молодежная, 4.