Школьница из Лобни стала лауреатом областного фортепианного конкурса

Московский областной конкурс «Техническое мастерство юного пианиста» прошел в Детской школе искусств имени Верстовского в Химках. В состязаниях участвовало более 250 юных музыкантов из 20 городов Подмосковья.

Лобню представляла воспитанница отделения музыкального искусства детской школы искусств Арина Пустова. Она успешно выступила на конкурсе, завоевав звание лауреата третьей степени. Пианистка готовилась под руководством преподавателя по классу фортепиано ЛДШИ Юлии Пайкерт.

Напомним, что в 2024 году фотография Арины Пустовой и ее преподавателя Юлии Пайкерт была размещена на Аллее Славы в Центральном парке Лобни за высокие достижения в области дополнительного образования в сфере культуры.

Пианистка активно участвует в концертах, успешно выступает на городских, зональных и областных конкурсах. В 2024 году Арина стала лауреатом второй степени X открытого конкурса по специальности фортепиано «Нескучная классика» и Московского областного открытого конкурса юных пианистов «Старинные танцы».