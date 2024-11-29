Школьница из Лобни стала лауреатом областного музыкального конкурса

В Подмосковье прошел Московский областной открытый конкурс-фестиваль «Хвала гитаре», в котором участвовала воспитанница Лобненской детской школы искусств Полина Логинова. По итогам конкурса она завоевала звание лауреата третьей степени.

Полина уже несколько раз становилась победителем и призером музыкальных конкурсов. Недавно она получила лауреатство второй степени на межзональном конкурсе гитаристов «Победитель», который был посвящен памяти Александра Пономарчука. Для успешных выступлений Полину готовит преподаватель по классу гитары Галина Койнова, которая в очередной раз продемонстрировала высокий уровень профессионализма и помогла ученице показать отличные результаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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