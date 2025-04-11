Школьница из Лобни прошла в финал всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Школьница из Лобни Валерия Сетяева победила в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Бережливое производство. Юниоры». Она представит Московскую область в финале.
Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы — 2025» прошел в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие конкурсанты из 10 субъектов России.
Ученица школы № 1 Валерия Сетяева успешно вступила в компетенции «Бережливое производство. Юниоры» под руководством преподавателя Физтех-колледжа Евгении Ткаченко и при поддержке советника директора по воспитанию Людмилы Мишуры. Она продемонстрировала высокий уровень знаний и завоевала золотую медаль для Московской области.
«Поздравляем Валерию и всю команду с блестящей победой! Желаем дальнейших успехов и новых достижений на пути к вершинам профессионального мастерства», — отметили в администрации школы.