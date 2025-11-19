Школьница из Лобни победила в межзональном конкурсе гитаристов

В Детской школе искусств имени Якова Флиэра в Орехово-Зуево 16 ноября состоялся Межзональный открытый конкурс гитаристов «Победитель» памяти Александра Понамарчука. В творческом соревновании приняли участие юные музыканты из разных городов Подмосковья, включая Лобню.

Воспитанница отделения музыкального искусства Лобненской детской школы искусств Полина Логинова завоевала высшую награду конкурса, став лауреатом первой степени. Подготовиться к конкурсу девочке помогала преподаватель по классу гитары Галина Койнова.

«Успех Полины подтверждает высокий уровень музыкального образования в нашем городе. Победы в межзональных конкурсах мотивируют учащихся к дальнейшему творческому росту и демонстрируют профессионализм наших педагогов», — отметили в Лобненской детской школе искусств.

Напомним, школа искусств ведет обучение на двух площадках: на улице Ленина, дом № 15А и на улице Молодежная, дом № 4.