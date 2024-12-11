Школьница из Лобни стала лауреатом областного конкурса гитаристов

Ученица Лобненской школы искусств Полина Логинова завоевала звание лауреата первой степени на Московском областном конкурсе «Звук гитары». Девочка представила городской округ Лобня и одержала победу в номинации «Соло».

Конкурс проходил в Подмосковье и собрал лучших исполнителей на классической гитаре из разных городов региона. Полина исполнила сложную музыкальную композицию, демонстрируя мастерство и тонкое чувство музыки. Ее талант и трудолюбие были отмечены высокими оценками жюри.

Администрация Лобненской школы искусств выразила благодарность преподавателю по классу гитары Галине Сергеевне Койновой, которая подготовила Полину к этому важному выступлению. Ее профессионализм и искренняя вовлеченность стали основой успеха юной гитаристки.

Лобненская детская школа искусств работает с 1966 года. Сегодня ее ученики продолжают удивлять своими достижениями на конкурсах, сохраняя репутацию одной из сильнейших школ региона.

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