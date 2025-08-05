Школьница из Коломны победила в благотворительном забеге РЖД

Забег в рамках спортивного фестиваля «Достигая цели» прошел на стадионе «РЖД Аренда». В традиционном мероприятии приняли участие работники Коломенского завода и их дети.

Фестиваль провели в десятый юбилейный раз. Участниками стали около 3000 любителей бега.

Спортсмены из Коломны бежали на всех дистанциях: 5000 метров, 1520 метров, детский забег на 500 метров и костюмированный забег на 500 метров. Дочь работникам Коломенского завода Екатерина Чумакова стала победительницей в абсолютном зачете среди девочек.

«Коломенский завод является флагманом промышленности и вносит значительный вклад в экономику Подмосковья. Для Коломны это градообразующая компания с большой историей», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Отметим, что цель забега — помочь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.